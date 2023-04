Questa Cassa Bluetooth Xiaomi è una bestia e costa solo 13€

Acquista Xiaomi Mi Compact Speaker 2 a soli 13 euro, invece di 20 euro. Questa speciale Cassa Bluetooth Xiaomi portatile è una vera bomba. Potrai ascoltare tutta la musica che vuoi dove vuoi e quando vuoi a un prezzo sorprendente. La sua qualità ti lascerà senza parole. Il suo design compatto e leggero è perfetto per animare qualsiasi momento con la musica che ti piace.

Grazie ai suoi altoparlanti di qualità e ai magneti al neodimio super potenti ottieni un suono incredibilmente nitido e naturale, potente e cristallino. Non preoccuparti di ricaricarla perché con il volume regolato all’80%, questo altoparlante intelligente può riprodurre contenuti audio fino a 6 ore senza interruzioni. Inoltre, puoi controllare il livello di carica dalla barra di stato del telefono in qualsiasi momento.

Cassa Bluetooth Xiaomi: con Mi Compact Speaker 2 è tutta un’altra musica

Grazie a eBay la consegna è gratuita e la spedizione in pochissimi giorni. Scegli la Cassa Bluetooth Xiaomi Mi Compact Speaker 2 e non te ne pentirai. Anche il rivestimento a maglie parametriche oltre a conferire un’estetica semplice e piacevole ha una funzione importante. Scientificamente progettato, consente il passaggio inalterato del suono. In più ha il microfono incorporato per chiamate in vivavoce.

Tra l’altro la tecnologia di connessione con qualsiasi dispositivo è veloce e affidabile. Abbattendo ogni interferenza di segnale potrai connetterti facilmente al tuo smartphone, tablet, computer, TV e altro in maniera molto semplice e soprattutto veloce. Questa Mi Compact Speaker 2 ha proprio tutto. Acquistala a soli 13 euro, anziché 20 euro.

