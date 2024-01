Cassa Bluetooth che SPACCA: 70W di potenza e impermeabile (-61€)

Ho deciso di segnalarti questa promozione che ti permette di avere uno speaker portatile potentissimo a una cifra molto più bassa di quella che ti servirebbe normalmente. Dunque vai immediatamente su Amazon e aggiungi al tuo carrello questa cassa Bluetooth a soli 79 euro circa, invece che 139,99 euro. Per averla a questo prezzo applica il coupon che vedi in pagina.

Così facendo puoi avvalerti di un ribasso del 33% più di un ulteriore sconto del 15%, per un risparmio totale di circa 61 euro. Un vero affare da non perdere. Anche perché con questo altoparlante portatile puoi fare di tutto. Ha un suono strepitoso che spacca le pareti.

Cassa Bluetooth super potente a prezzo mini

Se non vuoi fare compromessi ma desideri risparmiare qualcosina sicuramente questa è la promozione giusta per te. Questa cassa Bluetooth ha una potenza incredibile da 50 W, con 70 W di picco, e non distorce nemmeno alzando il volume al massimo. Quindi è perfetta anche per l’esterno. Proprio a questo riguardo è da notare che è resistente all’acqua con certificazione IPX6.

Gode di un design robusto e molto pratico, studiato per averla sempre con te. Infatti possiede una comoda maniglia che ti aiuta a trasportarla facilmente e che volendo puoi agganciare a uno zaino. E poi ha una super batteria da 5.200 mAh che garantisce fino a 40 ore di audio con una sola ricarica. La connessione Bluetooth è veloce e non ha latenza.

Una vera bomba da non perdere per nessun motivo. Quindi non aspettare che l’offerta svanisca. Vai subito su Amazon e acquista la tua cassa Bluetooth a soli 79 euro circa, invece che 139,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.