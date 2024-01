Cassa Bluetooth Sony POTENTISSIMA ed impermeabile: solo 39€

La fenomenale cassa Bluetooth Sony SRS-XB13, nonostante dimensioni e peso ridotti al minimo, offre un suono di straordinaria qualità. In virtù della sua costruzione impermeabile, è ottima per ascoltare musica durante i tuoi allenamenti in piscina o mentre fai la doccia. Dispositivo perfetto anche per chiamate in vivavoce.

Approfitta di quest’opportunità, prima che la promozione termini: effettua l’ordine su Amazon e, grazie ad uno sconto pazzesco del 33%, la cassa Bluetooth Sony in colorazione lime sarà tua con circa 39 euro invece di 60 euro.

Mega offerta per la cassa Bluetooth Sony SRS-XB13

Lo speaker Bluetooth di Sony è resistente e portatile: include una cinghia progettata per facilitarne il trasporto. Un piccolo speaker che tuttavia è in grado di riprodurre un audio ricco e con bassi corposi. Lo speaker è impermeabile, con certificazione IP67, grazie al rivestimento UV.

Potrai sempre controllare il livello della batteria utilizzando l’indicatore di carica sullo smartphone. Che tu sia a casa o in giro, il microfono integrato di questa potentissima cassa Sony ti consentirà di effettuare chiamate in vivavoce chiare e comprensibili. Per riassumere: è un piccolo gioiellino tecnologico.

Ascolta l’istinto, prima che le unità disponibili finiscano, ed acquista oggi stesso la tua nuova cassa Bluetooth Sony: potrai così risparmiare più di 20 euro e la riceverai a casa con consegna gratis in un lampo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.