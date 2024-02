Cassa Bluetooth potente in offerta con il DOPPIO sconto di Amazon

L’offerta per la cassa Bluetooth Ohayo da 40W su Amazon è un vero affare per gli amanti della musica che cercano qualità e potenza a un prezzo conveniente. Attualmente disponibile a soli 48€, grazie a uno sconto del 13% più un coupon di sconto di 12€, questa cassa promette un’esperienza sonora immersiva, ideale per chi desidera godere della propria playlist preferita con un suono di qualità superiore, sia in casa che all’aperto.

La cassa è dotata di un’unità di elaborazione audio all’avanguardia e di driver acustici stereo a doppia precisione, che assicurano alti e medi nitidi e bassi profondi e precisi, grazie anche all’uso della tecnologia DSP e ai doppi subwoofer premium da 20W. Questo altoparlante non solo gestisce senza problemi i picchi di volume, ma offre anche una qualità sonora che può animare qualsiasi ambiente, dai piccoli raduni agli spazi aperti più vasti.

Oltre alla qualità del suono, la cassa OHAYO si distingue per la sua robustezza e versatilità. Con una classificazione di impermeabilità IPX7, è completamente protetta contro l’ingresso di acqua, potendo galleggiare e rimanere immersa fino a 3,3 piedi d’acqua per un massimo di 30 minuti. Questa caratteristica la rende il compagno perfetto per spiagge, piscine, barche o semplicemente per ascoltare la musica durante una doccia rilassante.

La durata della batteria è un altro punto di forza di questo dispositivo, con fino a 30 ore di riproduzione garantite da una tecnologia di batteria all’avanguardia. Questo significa che puoi goderti la musica per giorni senza preoccuparti di ricaricare l’altoparlante, ideale per viaggi lunghi o weekend in campeggio. La funzionalità di risparmio energetico, disattivando luci e effetti, prolunga ulteriormente questo tempo.

La tecnologia Bluetooth 5.0 assicura una connessione veloce e stabile fino a 66 piedi di distanza, permettendoti di muoverti liberamente senza perdere il segnale. La funzione stereo wireless ti dà la possibilità di accoppiare due casse OHAYO per un’esperienza sonora ancora più avvolgente, perfetta per creare un’atmosfera stereo completa in qualsiasi occasione. Non farti assolutamente scappare questa offerta e acquistala subito con un enorme risparmio!