Cassa Bluetooth potente e impermeabile al 72% in MENO su Amazon

Tieniti forte perché ti sto per segnalare un’offerta da urlo e se fai presto ti puoi portare a casa uno speaker Bluetooth portatile eccezionale a un prezzo bassissimo. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la cassa Bluetooth portatile Bugani a soli 49 euro, invece che 119,99 euro, applicando il coupon in pagina.

In questo momento puoi avvalerti di un ribasso del 42% più un ulteriore sconto del 30% e quindi hai un risparmio pazzesco di quasi 71 euro. È chiaro che a questo prezzo la vorranno tutti e le unità disponibili spariranno in poco. Quindi per riuscire ad averla devi essere rapido.

Cassa Bluetooth portatile potente a prezzo sgretolato

Questa cassa Bluetooth è dotata di una potenza da 30 W con bassi vibranti e alti e medi limpidi. Potrai alzare tranquillamente il volume al massimo senza preoccuparti che il suono venga distorto. Grazie alla tecnologia Bluetooth 5.3 potrai godere di una connessione istantanea e affidabile con tutti i tuoi dispositivi. Inoltre potrai inserire anche un cavo audio e una scheda microSD.

Ha un bellissimo design che la rende semplicissima da trasportare, con la pratica maniglia, leggera e anche robusta. È resistente all’acqua con certificazione di grado IPX6 per cui il puoi portare con te anche al mare o in piscina. E garantisce ben 24 ore di autonomia con una sola ricarica.

Affrettati perché un’offerta così allettante è destinata a durare pochissimo. Per cui prima che sia tardi vai su Amazon e acquista la tua cassa Bluetooth portatile Bugani a soli 49 euro, invece che 119,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

