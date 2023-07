Cassa Bluetooth portatile e impermeabile con USB e microSD a 26€

Amplifica il suono come desideri e ascolta la tua musica preferita ovunque con uno speaker portatile compatto e robusto a una cifra davvero molto bassa. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la cassa Bluetooth portatile Andven a soli 26,99 euro, invece che 46,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Goditi questo ribasso del 21%, più un ulteriore sconto di 10 euro con il coupon per un super risparmio da non lasciarsi scappare. Questo altoparlante è molto versatile e ti consente, sia di collegare i tuoi dispositivi senza usare cavi, sia di ascoltare audio caricate su chiavette e schede TF.

Cassa Bluetooth portatile a un prezzo da non credere

Inutile girarci intorno, il prezzo di questa cassa senza fili è quello che più fa brillare gli occhi. Ma non è tutto fumo, questo speaker portatile è davvero molto potente e regala un audio preciso e coinvolgente. Anche all’aperto non perde il suono e potrai trasformare ogni serata in festa. Il suo design compatto, robusto e leggero lo rendono perfetto da avere sempre con te.

È resistente all’acqua con certificazione di grado IPX6 per cui lo puoi portare tranquillamente anche al mare o in piscina. Potrai collegare i tuoi dispositivi in modalità Bluetooth con la garanzia di una connessione stabile e veloce. Supporta anche l’ingresso di una chiavetta USB e di una scheda microSD. E poi una menzione alla batteria in grado di durare per 20 ore con una singola ricarica.

Questa è davvero un’offerta da non lasciarsi scappare per nessun motivo. Non potrà durare molto quindi sii rapido. Vai subito su Amazon e acquista la tua cassa Bluetooth portatile Andven a soli 26,99 euro, invece che 46,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.