Cassa Bluetooth portatile e impermeabile a SOLI 18€ su Amazon

Oggi ti segnalo questa offerta che ti permette di acquistare uno speaker portatile resistente all’acqua e dal suono meraviglioso a una cifra ridicola. Non ci credi? Allora vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la cassa Bluetooth portatile Anledda a soli 18,20 euro, invece che 25,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Grazie a questo sconto del 30% puoi risparmiare e portati a casa un ottimo dispositivo. Questo piccolo speaker garantisce una qualità audio eccellente, è robusto e impermeabile. Quindi lo puoi portare ovunque tu voglia e ascoltare la musica in qualsiasi momento.

Cassa Bluetooth portatile: audio super e prezzo mini

Questa cassa portatile è semplicissima da collegare, grazie alla tecnologia Bluetooth garantisce la connessione con i tuoi dispositivi istantanea e molto stabile con un raggio di 20 metri. Il suo design piccolo e leggero la rende perfetta per poterla avere ovunque. Puoi amplificare velocemente l’audio di uno smartphone, un tablet o un portatile.

È dotata di una ventosa che ti consente ad esempio di attaccarla sulle piastrelle del bagno. Ed essendo resistente all’acqua con certificazione di grado IP68 la puoi usare tranquillamente sotto la doccia. Sulla parte superiore è dotata di pratici comandi che ti permettono di associare i tuoi dispositivi, di rispondere alle chiamate in arrivo, di regolare il volume e tanto altro.

Questa è un’offerta irripetibile. A questo prezzo la vorranno in tanti ma le unità disponibili non sono infinite. Quindi vai immediatamente su Amazon e acquista la tua cassa Bluetooth portatile Anledda a soli 18,20 euro, invece che 25,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fa allora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.