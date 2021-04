Siete alla ricerca di una potente e funzionale cassa Bluetooth, ma non volete spendere grosse cifre? Abbiamo per voi l’offerta che potrebbe fare al caso vostro. Stiamo parlando della Panasonic SC-TMAX5EG-K da ben 150W che, solo per oggi, passa da 229,99 euro a 129,99 euro, con un risparmio di ben 100 euro tondi tondi.

Cassa Bluetooth Panasonic SC-TMAX5EG-K: caratteristiche principali

Questa cassa Bluetooth garantisce dei bassi ultraprofondi grazie a una porta Bass Reflex perfettamente sintonizzata in grado di ottimizzare le frequenze più basse degli speaker, mantenendo la potenza e la profondità dei suoni, ma anche la loro nitidezza. La musica esplode attraverso il woofer da 16 cm alimentato da due amplificatori, mentre i due tweeter da 5 cm assicurano la riproduzione nitida dei suoni ad alta frequenza.

Il corpo compatto del TMAX5 dispone di maniglie integrate ed è compatibile con le power bank per essere sempre comodamente trasportabile. Sulla parte superiore della cassa è anche presente un alimentatore wireless con il quale è possibile mantenere sempre in carica il vostro smartphone dotato di standard Qi. Infine con l’app Panasonic MAX Juke potete essere dei veri Dj trasformando qualsiasi ambiente in una fantastica location per feste.

Tutto questo può essere vostro a soli 129,99 euro, con un risparmio di ben 100 euro sul prezzo di listino. Grazie ad Amazon Prime potete riceverlo a casa vostra in meno di 48 ore.

