Cassa Bluetooth LG XBOOM: da non perdere a questo prezzo (-22%)

Ami ascoltare la tua musica e far festa insieme ai tuoi amici più stretti? Preferisci chiuderti nella tua stanza e ascoltare per ore le tue playlist preferite ad alto volume? Bene, allora non puoi non approfittare di questa offerta che ti propone oggi Amazon. Per poco tempo ancora, potrai acquistare questa eccezionale cassa Bluetooth LG XBOOM con audio omnidirezionale a 360° al prezzo imperdibile di soli 144,55€. Ebbene si, potrai averla ad un prezzo così basso ma solo se approfitterai immediatamente dello sconto del 22% prima che sia troppo tardi.

La cassa LG XBOOM 360, a differenza dei più tradizionali speaker caratterizzati da un suono che si propaga in maniera unidirezionale, sarà in grado di emanare il suono in ogni direzione. Così facendo, potrai ascoltare le tue canzoni preferite sempre con una qualità ottima, a prescindere dall’angolo della stanza in cui tu ti trovi.

Grazie al sistema audio a 3 vie potrai avere sempre un suono bilanciato, potente e autentico. Il tweeter up-firing con cupola in seta sarà in grado di fornirti alti morbidi ed estesi, mentre il woofer con doppio radiatore passivo darà il meglio di se quando la musica che ascolterai sarà caratterizzata da bassi profondi. Infine, l’altoparlante centrale in fibra di vetro sarà in grado di rendere le frequenze medie nitide e precise.

Oltre alla qualità audio impeccabile, questo speaker è caratterizzato da un design unico, che donerà all’ambiente circostante un look e uno stile inimitabili. Grazie alla presenza della certificazione IP54 questa cassa LG è resistente agli schizzi d’acqua e alla polvere. Quindi potrai ascoltare musica ovunque, senza preoccuparti di nulla. La batteria ti garantirà 24 ore di autonomia e, utilizzando l’app LG XBOOM, potrai personalizzare le impostazioni della tua cassa come meglio credi.

Insomma, un prodotto unico e dalla qualità eccellente assolutamente da non perdere a questo prezzo. Quindi corri su Amazon e acquista la cassa Bluetooth LG XBOOM al prezzo assolutamente da non perdere di soli 144,55€. Affrettati, lo sconto del 22% potrebbe terminare prima di quanto tu possa immaginare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.