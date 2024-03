Cassa Bluetooth JBL Xtreme 3 in super offerta: bassi potentissimi

Il JBL Xtreme 3 si distingue nel mercato degli speaker Bluetooth portatili per la sua straordinaria combinazione di potenza sonora, portabilità e resistenza. Con l’offerta attuale che vede il suo prezzo ridotto del 30%, a soli 231,00€ rispetto al prezzo consigliato di 329,99€, è un autentico must-buy!

Questo speaker è dotato di JBL Pro Sound, che include quattro driver e due JBL Bass Radiator, garantendo così un suono potente, avvolgente e con bassi profondi e corposi. Che tu stia ascoltando musica nel confort del tuo salotto, in giardino, o durante una festa con gli amici, l’Xtreme 3 di JBL offre prestazioni audio eccezionali che soddisfano anche gli ascoltatori più esigenti.

La portabilità è un altro punto di forza dell’Xtreme 3. Grazie alla sua certificazione IPX67, è resistente all’acqua e alla polvere, permettendoti di goderti la tua playlist preferita in spiaggia, a bordo piscina, o durante una passeggiata sotto la pioggia senza preoccupazioni. Inoltre, la tracolla fornita, dotata di apribottiglie incorporato, sottolinea la vocazione di questo speaker per l’intrattenimento outdoor, offrendo una soluzione pratica e divertente per portare la musica sempre con te.

Con la funzione PartyBoost, l’Xtreme 3 permette di collegare due o più diffusori compatibili con JBL PartyBoost per amplificare ulteriormente l’esperienza d’ascolto, creando un suono stereo potente che può animare qualsiasi festa o evento all’aperto. Questa funzionalità rende l’Xtreme 3 estremamente versatile e adatto a ogni occasione, da un tranquillo pomeriggio in giardino a una vivace festa in spiaggia. Non farti sfuggire questa offerta e acquistalo subito con quasi 100€ di sconto!