Cassa Bluetooth impermeabile: POTENTE anche nel prezzo (coupon 40%)

Non riesci a vivere senza ascoltare le tue canzoni preferite ovunque? Ti pace organizzare piccole festicciole con i tuoi amici più stretti? Allora non puoi assolutamente perderti questa offerta che ti propone oggi Amazon. Approfittando subito dello sconto del 40% applicabile tramite coupon, potrai acquistare questa fantastica cassa Bluetooth impermeabile al prezzo incredibilmente basso di soli 23,99 euro.

Questa piccola cassa Bluetooth wireless sarà in grado di connettersi con il tuo telefon0 cellulare, in maniera estremamente veloce, entro un raggio di 66 piedi e non dovrai più preoccuparti di avere una connessione poco stabile. Potrai godere di un suono caldo e stabile ovunque, sia a casa che all’aperto. Questo altoparlante senza fili, inoltre, è provvisto di un microfono incorporato che ti sarà utile quando dovrai effettuare le tue chiamate.

Non manca un utilissimo e comodissimo moschettone, che potrai utilizzare per agganciare la cassa allo zaino durante le tue escursioni all’aperto. Il connettore AUX, ti consentirà di collegare l’altoparlante wireless sia al PC che al televisore se non vorrai utilizzare il Bluetooth. Un dispositivo audio ottimo da utilizzare non solo in casa, ma anche all’aperto, durante i tuoi viaggio o per animare le feste con i tuoi amici.

Questa casa portatile è dotata di 2 erogatori integrati che garantiscono una potenza di 10 W così da poter usufruire di un suono forte e chiaro in ogni situazione. Invece, grazie alla tecnologia TWS potrai accoppiare due altoparlanti Bluetooth portatili con il tuo smartphone. Provvisto di una batteria agli ioni di litio da 2200 mAh, potrai ricaricare questo dispositivo in sole 3 ore e potrai utilizzarlo per 24 ore con un volume del 50%.

Con certificazione IPX7, potrai utilizzare questo altoparlante in piscina, sotto la doccia o al mare senza problemi. Dunque, non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questa fantastica cassa Bluetooth impermeabile scontata del 40% tramite coupon. Affrettati prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.