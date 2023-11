Cassa Bluetooth IMPERMEABILE in super offerta su Amazon: sconto del 50%

La Deeyaple Cassa Bluetooth Portatile è un altoparlante potente con diverse funzionalità di rilievo. Attualmente, è disponibile a soli 16,49€ grazie ad un imperdibile sconto del 50%. Per riscattarlo non dovrai fare altro che spuntare la casella che si trova sotto al prezzo!

Una delle principali caratteristiche di questa piccola cassa Bluetooth portatile è la potenza del suono. Con una potenza di 15W, è in grado di produrre bassi profondi e chiari, rendendo l’esperienza di ascolto della musica, dei film o dei giochi molto coinvolgente.

Inoltre, è possibile collegare due di queste casse per creare un sistema stereo che offre un suono surround stereo. L’altoparlante utilizza la tecnologia Bluetooth 5.3, che garantisce una connessione stabile e veloce con dispositivi come telefoni cellulari. È in grado anche di gestire chiamate Bluetooth in modo chiaro e senza ritardi, anche a una distanza massima di 10 metri.

La Deeyaple Cassa Bluetooth Portatile è compatta e portatile, ideale per l’uso in viaggio. È costruita con materiali resistenti, tra cui tessuto durevole e un involucro in gomma robusto. Inoltre, è dotata di una batteria agli ioni di litio ad alta capacità che può durare fino a 10 ore con un uso continuo.

Un’altra caratteristica interessante è la sua impermeabilità secondo lo standard IPX7, consentendo di utilizzare l’altoparlante sotto la doccia o in altre attività acquatiche senza preoccupazioni. Infine, l’altoparlante è dotato di luci che cambiano colore, creando un’atmosfera unica e aggiungendo un tocco di festa a casa o in giardino.

Queste luci colorate sono perfette per feste tra amici e celebrazioni in famiglia.

Insomma, come avrai ormai capito, stiamo parlando di un altoparlante versatile con un’ampia gamma di funzionalità, compresi bassi potenti, connettività Bluetooth avanzata e resistenza all’acqua. Grazie al coupon del 50% su Amazon, è possibile acquistarlo a soli 16,49€, rendendolo un’opzione conveniente per coloro che desiderano un altoparlante portatile di alta qualità. Non farti scappare questa offerta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.