Cassa Bluetooth impermeabile con 18h di audio al 50% su Amazon

Portati la musica ovunque tu voglia con uno speaker portatile potentissimo e resistente a un prezzo assolutamente vantaggioso. Prima che l’offerta scada vai su Amazon e metti nel tuo carrello la cassa Bluetooth MAKIBES a soli 39,99 euro, invece che 79,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Dunque oggi puoi avere un risparmio di quasi 40 euro, grazie a questo sconto del 50% che trovi solo su Amazon. Una promozione fantastica da non lasciarsi scappare assolutamente. Con questo speaker portatile potrai ascoltare la tua musica preferita dovunque tu voglia. È molto pratico e offre un suono potente. Inoltre è impermeabile e ha una batteria gigante.

Cassa Bluetooth dall’audio meraviglioso ha un costo mini

Questa cassa Bluetooth è dotata di due altoparlanti da 40 W e quindi offre un suono potente e preciso. Anche all’esterno non perde di qualità e arriva a una distanza considerevole. Inoltre è resistente all’acqua con certificazione IPX7, per cui la puoi portare al mare o in piscina senza problemi.

È dotata di una super batteria da 5200 mAh in grado di durare per 18 ore con una sola ricarica. La tecnologia Bluetooth 5.0 garantisce una connessione stabile e affidabile con tutti i tuoi dispositivi. Ha dei comodi comandi sulla parte superiore che ti permetteranno di cambiare le tracce e regolare il volume. Inoltre possiede un pratico gancio in metallo così che la puoi attaccare ad esempio a un moschettone o allo zaino.

Non perdere tempo perché un’offerta così allettante e destinata a durare poco. Per cui prima che il prezzo torni alla normalità vai su Amazon e acquista la tua cassa Bluetooth MAKIBES a soli 39,99 euro, invece che 79,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.