Cassa Bluetooth dal suono mozzafiato, anche per le telefonate (25€)

La cassa Bluetooth SoundPEATS Halo, pur con dimensioni e peso estremamente contenuti, è in grado di riprodurre un suono di qualità altissima anche al massimo volume. Un apparecchio che sa farsi ascoltare anche in ambienti rumorosi. L’illuminazione multicolore poi è un vero piacere per gli occhi.

Cogli al volo questa opportunità, prima che la promozione termini: completa il tuo acquisto su Amazon e, spuntando direttamente in pagina il coupon con sconto di 10 euro, la cassa SoundPEATS Halo sarà tua con poco più di 25 euro.

Nuova offerta per la cassa Bluetooth SoundPEATS Halo

Uno speaker Bluetooth perfetto per le tue chiamate in vivavoce: il suono nitido degli altoparlanti da 40mm ed il microfono integrato renderanno la conversazione telefonica chiara e comprensibile per gli interlocutori. La cassa SoundPEATS Halo può contare su una batteria ricaricabile che garantisce fino ad 8 ore in riproduzione.

L’illuminazione RGB a 3 colori è un autentico spettacolo psichedelico: una cassa Bluetooth che non passerà inosservata, per estetica e prestazioni. Acquistane due per ottenere un effetto stereo profondo ed avvolgente: in quel caso, otterrai un ulteriore sconto del 5% sul prezzo iniziale.

Le unità disponibili stanno già finendo, non perdere tempo e metti nel carrello la tua nuova cassa Bluetooth SoundPEATS Halo: oltre a pagarla 10 euro in meno, la riceverai a casa velocemente e con spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.