Cassa Bluetooth da portare in giro: 360° di BASSI waterproof (-15%)

Fai suonare la tua musica preferita a 360° con questa cassa Bluetooth che non te ne fa perdere una. Eccezionale sotto tutti i punti di vista è una piccola bestia che ti sorprende. Con il suo design tondo, dimensioni piccole e super portatile è davvero il prodotto da acquistare.

Se sei in vena di affari, collegati su Amazon dove è andato online uno sconto del 15%. Con questo ribasso il prezzo scende ad appena 27,99€ quindi non perdere la tua occasione. Collegati al volo.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Cassa Bluetooth straordinaria: suona come una discoteca

Piccola e super portatile, ti sorprende quando la utilizzi per la prima volta. Non solo per la qualità ma anche per la comodità che ti regala: puoi averla sempre con te anche in situazioni complicate come il mare, la piscina, in bagno.

Grazie alla sua forma cilindrica è facile da appoggiare o agganciare da qualche parte. In più, visto che è tondeggiante ha un impianto audio che si sparpaglia su tutta la sua superficie riuscendo a erogare un suono a 360° per sentirlo sempre in modo perfetto, persino se ti muovi.

Pensa che è totalmente impermeabile e che non solo la sfrutti con il Bluetooth ma ha anche una entrata AUX e un lettore di schede per riprodurre in modo “offline” i tuoi brani.

Per quanto riguarda l’autonomia, invece, anche qui hai delle sorprese. Una sola carica completa corrisponde a 16 ore di riproduzione per rimanere sempre entusiasta.

Che altro dirti, se cerchi una cassa Bluetooth questa è ottima sotto tutti i punti di vista, trai tu le conclusioni. Intanto ti ricordo che è in promozione su Amazon a soli 27,99€ con lo sconto in corso, acquistala qui.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.