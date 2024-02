Cassa Bluetooth con bassi ASSURDI: dura 30 ore e bastano 52€

La straordinaria cassa Bluetooth Bogasing si distingue per un design elegante ed una potenza di ben 40W, riproducendo un suono stereo eccezionale con bassi profondi e ed alti definiti, senza alcuna distorsione anche a volume sostenuto. Le playlist musicali che più ami ascoltare ti faranno compagnia ovunque tu sia: oltre un giorno in funzione, senza la necessità di alcuna ricarica.

Oggi hai la possibilità di ottenere la cassa Bluetooth Bogasing a soli 52 euro anziché 72 euro, grazie ad uno sconto imperdibile del 28%. Un’opportunità unica: completa il tuo acquisto su Amazon, prima che questa folle offerta giunga al termine.

Crollo di prezzo per la cassa Bluetooth Bogasing

Immergiti nel mondo della musica senza preoccupazioni grazie alla certificazione di impermeabilità IPX7. La cassa Bluetooth Bogasing è in grado di resistere efficacemente a pioggia, neve e schizzi d’acqua: può essere completamente immersa fino a 3 piedi e per circa 30 minuti. Porta la tua musica sempre con te: sotto la doccia, in piscina o in spiaggia durante le vacanze.

Con tre modalità di equalizzazione puoi personalizzare l’audio secondo i tuoi gusti, passando da toni morbidi a bassi ruvidi. La batteria potenziata della cassa Bluetooth Bogasing offre un incredibile tempo di riproduzione: ben 30 ore con una singola carica. Inoltre, la tecnologia Bluetooth 5.3 garantisce una connessione stabile fino a 60 piedi: collegamento pressoché istantaneo con molteplici dispositivi.

Approfitta della promozione su Amazon per aggiudicarti la cassa Bluetooth Bogasing con un risparmio di oltre 20 euro e beneficerai anche della consegna gratis: fai in fretta e mettila nel carrello, prima che i modelli a disposizione finiscano, e goditi un’esperienza d’ascolto senza precedenti con una spesa ridotta al minimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.