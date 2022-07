Cassa Bluetooth che fa DISCOTECA: doppio sconto, 24 ore di batteria

Una cassa Bluetooth che non ha paura di smuoverti le ossa con tutta la sua potenza. Un vero gioiello piccolo e portatile che rende le tue serate delle vere e proprio feste. Diventa il divertimento in persona portandola sempre con te e creando la situazione giusta per scatenarsi.

La colleghi allo smartphone ed è pronta per funzionare per ore e ore. Ma approfitta al volo della doppia promozione su Amazon per risparmiare non una ma due volte: 30€ e diventa tua in un attimo.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci. Con Prime attivo sul tuo account il pacco arriva in uno o due giorni.

Cassa Bluetooth da avere sempre con te: questo è il modello definitivo

Se vuoi un dispositivo che faccia di ogni occasione una festa, questo è quello che fa al caso tuo. Non te lo propongo così a caso ma perché risponde esattamente a questa esigenza. Grazie al suo impianto audio di prima qualità, la riproduzione avviene magistralmente.

Praticamente ti sentirai come in un concerto grazie ai bassi potenziati in grado di smuoverti le viscere. Colleghi lo smartphone con il Bluetooth e scegli qualunque brano tu voglia per divertirti a più non posso.

Controlli anche sulla base per non dover tirare fuori lo smartphone e impermeabilità certificata per non temere acqua e umidità. Super sicura e portatile, con le 24 ore di batteria che hai a disposizione sai di star facendo bingo.

Te lo ripeto, approfitta al volo della doppia promozione su Amazon e porta a casa questa cassa Bluetooth con appena 30€. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

