Siete alla ricerca di una buona cassa Bluetooth portatile che sia potente, funzionale e soprattutto economica? Abbiamo per voi l’offerta che potrebbe fare al caso vostro. Stiamo parlando dell’Anker Soundcore Motion Boom che solo per oggi passa da 99,99 euro a 79,99 euro con uno sconto di 20 euro pari al 20%.

Soundcore Motion Boom: caratteristiche principali

L’altoparlante per esterni Motion Boom ha driver con diaframmi in titanio puro al 100% garantisce una musica dal suono cristallino, anche ad alto volume all’aperto. Portate con voi la vostra colonna sonora per le avventure all’aria aperta, anche in acqua. Motion Boom è completamente impermeabile e tornerà a galleggiare in superficie se cade in acqua. La tecnologia proprietaria BassUp di Thumping Bass Soundcore analizza le basse frequenze in tempo reale e le intensifica per bassi eccezionali.

L’altoparlante per esterni Motion Boom contente fino a 24 ore di riproduzione grazie alla batteria da 10.000 mAh. È anche dotato della funzione di ricarica in uscita per consentire di collegare i dispositivi e ricaricarli durante l’ascolto. Tutto questo può essere vostro al prezzo di soli 79,99 euro, ma per poco tempo su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica