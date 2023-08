Cassa Bluetooth a METÀ PREZZO: la tua musica OVUNQUE (9€)

La cassa Bluetooth Music Hero è certamente una delle più versatili ed efficienti ad un prezzo così basso. Suono di qualità straordinaria, costruzione impermeabile e lunga durata della batteria. Un prodotto eccellente che puoi utilizzare anche a diretto contatto con l’acqua, mentre ascolti musica o per le tue chiamate in vivavoce.

Approfitta subito di questa opportunità, prima che l’offerta termini: fai il tuo acquisto su Amazon e, grazie ad uno sconto assurdo del 50%, la cassa wireless sarà tua con appena 9 euro.

Folle metà prezzo per la cassa Bluetooth Music Hero

Il dispositivo gode della certificazione IPX4: assicurata la protezione dagli schizzi d’acqua per utilizzarlo in doccia, in bagno, in cucina o in piscina senza pensieri. Grazie alla forte ventosa è possibile fissare la cassa Bluetooth Music Hero su qualunque superficie, anche nei punti solitamente meno accessibili.

Sfruttando la tecnologia Bluetooth potrai istantaneamente collegarlo a smartphone, tablet e qualunque altro apparecchio compatibile. Gestisci liberamente le tue playlist musicali utilizzando i pratici pulsanti fisici. Con questo speaker wireless potrai anche rispondere alle telefonate, essendoci microfono integrato e vivavoce.

Segui l’istinto, prima che i modelli disponibili finiscano, e metti nel carrello la tua nuova cassa Bluetooth Music Hero: spesa dimezzata e consegna direttamente a casa in pochissimi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.