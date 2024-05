Cassa Bluetooth 50W, 12h di riproduzione e WATERPROOF: geniale (-35%)

Soundcore colpisce un’altra volta a segno con questa meravigliosa cassa Bluetooth. Vuoi un prodotto che riesca a trasformare ogni occasione in una festa? Affidati a Motion X600 e non avrai ripensamenti. Dimensioni compatte, comoda da portare a spasso con la sua maniglia incorporata e 12 ore di autonomia.

Cassa Bluetooth Soundcore: una certezza dalla tua parte

Se ti è capitato di cercare qualche paio di cuffie, conosci sicuramente Soundcore by Anker. Ha stupito un po’ qualunque utente in tutto il mondo perché con una fascia di prezzo nettamente ristretta, ti mette tra le mani dei dispositivi che ne valgono la pena. Questa cassa Bluetooth ne è l’esempio.

Motion X600 è diversa in termini di design e potenza dalla sua concorrenza. Nonostante possa sembrare grande, rimane comunque semplice da portare in giro grazie anche alla sua maniglia che la fa sembrare un po’ uno stereo anni 2000 se ci pensi.

Si collega via Bluetooth ai tuoi dispositivi e ti offre tutto ciò di cui hai bisogno: comandi intuitivi, suono pieno e ad alta fedeltà oltre a una semplicità di utilizzo elevata. La tecnologia High RES è una certezza per sapere che i tuoi brani verranno riprodotti a 50W senza distorsioni.

Altri due punti forte sono la sua impermeabilità certificata per non aver paura di rovinarla in spiaggia, piscina e bagno e la sua batteria. Con una ricarica completa, ti offre 12 ore di utilizzo.

Pronto a far festa? Non fare a meno di questa cassa Bluetooth Soundcore. Collegati su Amazon dove la trovi scontata del 35% e acquistala a soli 129,99€ con un click.

