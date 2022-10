Cassa Bluetooth 30W, come stare a un concerto ma con spesa MINIMA

Senti, vuoi comprare una cassa Bluetooth ma non sai quale scegliere? Optare per un marchio conosciuto o affidarti a delle recensioni positive? Se i tuoi dubbi sono tanti e sei in cerca di risposte, io ti offro meglio, ti offro il tuo acquisto sicuro.

Questo modello su Amazon è tra i migliori e ti fa portare a casa un dispositivo eccezionale a prezzo minimo.

Le spedizioni? Sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Cassa Bluetooth 30W: ti sentirai a un concerto ogni volta che la utilizzerai

Audio potente e dimensioni compatte. Due caratteristiche vincenti per questa cassa Bluetooth che utilizzi ovunque e dovunque. Non tanto per dire ma perché te la puoi portare dietro senza rinunciare alla qualità e alla sicurezza. Totalmente impermeabile, anche se ti viene la pensata di tenerla in bagno o di portarla al mare in estate, lei non si fa niente.

Musica che suona come è stata pensata e senza distorsione, grazie all’EQ personalizzabile ci metti un paio di secondi a rendere l’esperienza ancora più personale.

Per non farti mancare niente ha un bel microfono integrato e se hai dubbi sulla sua autonomia, lasciali a casa. Con una ricarica completa hai fino a 12 ore di utilizzo continuo per non smettere di divertirti proprio nel momento sbagliato.

Ancora titubante? Con entrata AUX e USB, connettività Bluetooth e tutto il resto come potresti mai.

Non aspettare un secondo in più e porta a casa la tua cassa Bluetooth da 30W a soli 29,99€ con uno sconto del 25% su Amazon. Le spedizioni, come sempre, sono gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

