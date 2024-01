Cassa Bluetooth 15W con luci RGB ma anche WATERPROOF al 50%

Arriva pronto alle prime giornate di bel tempo e diventa l’anima della festa. In che modo? Con una cassa Bluetooth che possa lasciare tutti a bocca aperta. Se non sai quale acquistare, ho scovato questo modello che ha tutte le carte in regola per diventare la tua preferita.

Non solo è completa di tutto ed ha una qualità eccezionale ma pensa un po’, su Amazon è in promozione con un coupon del 50% che dimezza il prezzo di listino. La paghi solo 18€ se l’acquisti subito.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Cassa Bluetooth con tutto al posto giusto: l’anima della festa

Non solo è piccola e portatile ma è praticamente una compagna da tenere sempre vicina perché ha un gancio integrato che te la fa appendere ovunque, è impermeabile e robusta. Insomma, se avevi timore di non poterla portare praticamente ovunque… Cancellalo dalla lista!

In colorazione blu è allegra ma quello che ci importa è che suona veramente bene. 15W di potenza, bassi pieni e suono per niente distorto per ascoltare i tuoi brani preferiti uno in coda all’altro come se fossi a un concerto. Naturalmente la colleghi via Bluetooth ai tuoi dispositivi quindi nulla di più semplice e immediato.

Controlli fisici, luci RGB per un tocco in più e batteria che dura veramente tanto. Pensa che con una ricarica completa hai a disposizione fino a 12 ore di riproduzione.

Come puoi dirle di no? Non perdere neanche un secondo in più e collegati al volo su Amazon dove il coupon del 50% ti aspetta. Acquista questa cassa Bluetooth a soli 18€ con un click.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.