Casa smart economica? 5 prodotti FONDAMENTALI a meno di 20€

Per fortuna adesso è possibile: puoi creare la casa smart che più ti piace senza spendere un patrimonio. Anche se parti da zero, con i 5 prodotti che ho scovato puoi mettere su un vero e proprio sistema, risparmiando tantissimo: tutti i prodotti costano meno di 20€ e li trovi su Amazon.

Casa smart economica: 5 prodotti essenziali per partire

Il primo dispositivo definirlo fondamentale è poco. Si tratta del celeberrimo Echo Flex. Un dispositivo che ti consentir di interagire con l'assistente vocale Alexa. A lei potrai chiedere qualsiasi informazione e non solo: puoi usare la voce per gestire la tua casa smart. Non preoccuparti, tutti i prodotti che ho scelto sono certificati per funzionare perfettamente anche con Alexa, se lo desideri. Intanto, questo gioiellino adesso è quasi a metà prezzo: lo prendi a 14€ circa appena con spedizioni rapide e gratis.

Il secondo prodotto è una presa smart di ottima qualità. La sua utilità è pazzesca perché rendi smart quello che non lo è. La piantana anni 80 che ti piace tanto, la macchina del caffè, il condizionatore, la stufa e non solo: tutto quello che desideri. La configuri in un attimo e sei pronto. Lo porti a casa a 9,99€ appena.

Una lampadina, nella casa smart che si rispetti, non può certo mancare. Quella di Tipo è dimmerabile: puoi decidere il livello di luminosità direttamente usando lo smartphone (oppure la voce). Anche lei puoi portarla a casa a 9,99€ appena con spedizioni rapide e gratis.

Il quarto gadget è sempre legato all'illuminazione, ma è una vera chicca. Cambia il modo di vedere la TV con queste strisce LED (RGB, quindi multicolore), che puoi mettere dietro la televisione: non affatichi la vista e ti godi un'atmosfera spettacolare. Ovviamente, accendi e spegni tutto con smartphone oppure con Alexa. Ben 5 metri di striscia LED li prendi a 16€ circa appena: spunta il coupon in pagina e completa l'ordine per approfittarne subito.

Per finire, una videocamera di sicurezza non può mancare. Perfetta per controllare cosa succede mentre non sei a casa, direttamente con il tuo smartphone. Dotata di sensore FHD, ma anche di visione notturna e rilevamento di movimento, è compatibile con gli smart display Alexa. Prendila a 19,99€ appena.

Visto? Può bastare molto poco per creare un sistema di casa smart completo e con prodotti di qualità. Questi gadget a meno di 20€ – perfetti per partire – li trovi tutti su Amazon.