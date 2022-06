Casa pulita senza fatica: robot aspirapolvere iRobot a prezzo FOLLE

iRobot è senza ombra di dubbio una delle migliori aziende per quanto riguarda i robot aspirapolvere per casa: quest’oggi il modello Roomba e6192 è in offerta su Amazon con il 25% di sconto. Ti bastano appena 279€ per ricevere a casa in appena 1 giorno un dispositivo smart che non solo ti aiuterà nelle pulizie di casa, ma ti concederà giornate di pieno riposo assicurandoti una pulizia completa e profonda.

Roomba e6192 ha tutto ciò di cui hai bisogno per un robot aspirapolvere moderno ed efficiente: il serbatoio per lo sporco è facilmente rimovibile e lavabile senza problemi sotto l’acqua corrente, è costituito da numerosi sensori e da un cervello elettronico in grado di mappare le dimensioni delle stanze e la disposizione dei mobili, scansa automaticamente gli ostacoli nel proprio cammino e ritorna automaticamente alla base di ricarica a fine pulizia oppure quando necessita di essere ricaricato.

Il robot aspirapolvere iRobot Roomba e6192 è in offerta su Amazon con il 25% di sconto

Il robot aspirapolvere di iRobot, inoltre, è dotato di due potenti spazzole in gomma ideali per ogni tipologia di superficie; è anche perfetto per raccogliere i peli degli animali domestici per assicurarti una casa sempre pulita, mentre il supporto agli assistenti vocali (Amazon Alexa e Google Assistant) ti permette di avviare la pulizia di casa semplicemente con la tua voce. A un prezzo molto competitivo hai la possibilità di farti aiutare da un robot aspirapolvere moderno, silenzioso, intelligente e sempre a tua disposizione.

Affidati completamente all’esperienza di iRobot e metti subito nel carrello l’ottimo robot aspirapolvere Roomba e6192 fintanto che è in sconto del 25%: casa sempre pulita e senza fatica a un prezzo difficile da ignorare.

