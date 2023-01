Casa più CALDA con 6,50€: genialata elimina spifferi in sconto del 60%

Ne ho due di questi gadget. Dopo aver comprato il primo, mi sono resa conto che funzionano davvero: eliminano gli spifferi che passano da sotto la porta e la casa è più calda. Li ho pagati a prezzo pieno però, per questo motivo – quando ho visto lo sconto complessivo del 60% – non ho potuto fare a meno di segnalartelo. Si tratta di un sistema a doppia barriera che blocca efficacemente le correnti di aria fredda, ma anche l’entrata di insetti striscianti, se ad esempio abiti in una casa in campagna. Nel mio caso, ho ottenuto entrambi i risultati.

Non perdere l’occasione di applicare un ulteriore sconto al prodotto già scontato, risparmia un sacco e porta a casa questo gadget geniale a mini prezzo. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo da Amazon per accaparrartelo a 6,50€ circa, le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità super limitata.

Incredibilmente semplice da installare, io l’ho fatto in totale autonomia. Le due barriere protettive si posizionano da un lato e dall’altro della porta. Basta infilare sotto la porta l’apposita parte morbida, super robusta e resistente. Ogni barra di protezione è lunga 90 centimetri e basterà tagliare la parte in eccesso una volta finito, così da avere perfetta aderenza per la tua porta.

Personalmente, in una sola mossa ho bloccato l’accesso agli insetti striscianti (inizialmente entravano costantemente dei millepiedi) e ho bloccato l’entrata di aria ghiacciata, migliorando subito l’efficienza termica della stanza dove c’è la porta di ingresso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.