Casa più CALDA, bolletta più BASSA: 3 astuzie economiche fai da te GENIALI

Il momento di accendere i termosifoni e scaldare la casa è ormai arrivato. Le temperature si sono abbassate parecchio e la stagione fredda è entrata gamba tesa nel nostro quotidiano. Per quanto la temperatura interna delle nostre abitazioni sia importante, lo è anche tenere sotto controllo i consumi per non avere sorprese in bolletta.

Utilizzando qualche piccola astuzia, trucchetti fai da te super economici, potrai aumentare il calore della casa, migliorando di conseguenza anche l’efficienza dei caloriferi. Dai un’occhiata a queste tre interessanti astuzie e provale subito: trovi tutto l’occorrente a piccolo prezzo direttamente su Amazon!

Il primo prodotto da provare assolutamente è il pannello termoriflettente. Lo installi direttamente dietro il termosifone, nella parte che va a contatto con il muro, in totale autonomia. Infatti, basta semplicemente fissarlo e inizierà a compiere la sua magia. Il suo scopo è quello di impedire la dispersione termica del calore generato dagli elementi sulla parte posteriore: normalmente viene assorbito dal muro e scambiato con la parte esterna dell’abitazione.

Con questi speciali pannelli viene riflesso invece verso l’interno della stanza, aumentando quindi l’efficienza del calorifero. In sostanza, smetterai di sprecare prezioso calore con un risparmio diretto in bolletta. Puoi acquistare il rotolo da 3 metri per 75 cm di direttamente su Amazon al prezzo di 29,99€ (è sufficiente per più di un termosifone!).

Hai mai provato ad avvicinare la mano nei pressi della chiusura degli infissi o della porta d’ingresso? Ti sei reso conto che, soprattutto se c’è un po’ di vento, arrivano delle correnti di aria ghiacciata che si mischiano con l’aria calda all’interno dell’abitazione? Soprattutto se gli infissi non sono nuovissimi, si tratta di una delle motivazioni che rendono meno efficiente il sistema di riscaldamento. Infatti, per quanto i caloriferi siano bollenti, continueranno a incontrare correnti di aria fredda che abbasseranno la temperatura all’interno della stanza.

Non servirà cambiare porte e finestre, investendo cifre esorbitanti, per cambiare le cose. Puoi utilizzare una speciale gomma sigillante, che riempirà i punti dei quali passa l’aria ghiacciata, risolvendo il problema. Pochi minuti per l’installazione, minima spesa, massima resa! Il rotolo da 10 metri lo porti a casa 8,67€.

Assolutamente, non sottovalutare la parte bassa della porta d’ingresso! La mia, ad esempio, prevede un lasco particolarmente alto: ci sono parecchi millimetri tra il pavimento e la porta stessa. Il risultato è un viavai di insetti, ma anche l’entrata di aria ghiacciata! Anche se non abiti in campagna, probabilmente non avrai il passaggio di insetti striscianti, ma l’aria fredda non esiterà a entrare nella stanza. Utilizzare il classico paraspifferi, magari il solito salsicciotto di stoffa che si riempie di polvere in pochissimo tempo, non risolve il problema. Infatti, si sposterà a ogni apertura della porta, diventando un inutile ingombro.

Da qualche tempo, esiste una soluzione molto più efficace, che nel mio caso ho risolto definitivamente il problema. Si tratta di un paraspifferi che si inserisce direttamente sotto la porta e prevede due blocchi, uno esterno e uno interno. Praticamente, per l’aria fredda e per gli insetti sarà impossibile passare. Utilizzandolo, non solo ho reso il salotto più caldo, ma non ricevo più visite indesiderate da millepiedi. In promozione su Amazon, il necessario per una porta lo prendi a 9,99€ appena.

Insomma, con una spesa decisamente contenuta anche se la tua casa non è di ultima generazione, puoi migliorare l’isolamento degli ambienti e rendere più efficiente il tuo sistema di riscaldamento. Basterà semplicemente applicare queste astuzie super economiche e di facile realizzazione. Non sprecare calore e aumenta il comfort: non serviranno investimenti esorbitanti per passare l’inverno al caldo!

