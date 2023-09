Cartuccia stampante HP originale da 2 pezzi a soli 19,66 euro da Unieuro

La confezione HP 305 2-Pack Tri-color/Black Original Ink Cartridge è una cartuccia d’inchiostro da 2 pezzi originale con resa standard Nero, Ciano, Magenta e Giallo. Ideale per la tua stampante HP, oggi è in offerta a soli 19,66 sul sito di Unieuro (di solito il prezzo è di 24,99 euro).

Su Amazon lo stesso prodotto costa 24,89 euro. In più benefici della consegna gratuita al tuo domicilio, oppure in alternativa puoi ritirare gratuitamente l’articolo nel negozio Unieuro più vicino a casa tua.

Cartuccia stampante HP originale da 2 pezzi al prezzo più basso del web

La cartuccia HP 305 da 2 pezzi è l’ideale non solo per chi ha una stampante a casa ma anche per le microimprese e gli home office. In particolare, è la soluzione definitiva per tutte quelle che persone che per lavoro o necessità stampano documenti e foto a colori o in bianco e nero ogni giorno.

Le cartucce di inchiostro originali HP sono progettate per la stampa di documenti professionali, offrendo prestazioni eccellenti, affidabili e durature. All’interno della confezione trovi tutte le istruzioni per la loro corretta installazione.

Il prodotto in offerta sul sito di Unieuro è compatibile con le seguenti stampanti: HP DeskJet 2300, 2700, 2700e, 2730, 4100, 4100e, 4134 HP ENVY 6000e, 6010, 6020, 6022, 6030, 6032, 6400e, 6420, 6420e, 6422, 6430, 6432.

Cogli al volo l’offerta del sito ufficiale di Unieuro sulla cartuccia originale HP 305 2-Pack Tri-color/Black Original Ink Cartridge. Le spese di spedizione sono gratuite. Per accedere all’offerta, valida solo fino al 17 settembre o esaurimento scorte, è sufficiente che ti colleghi alla pagina dedicata sul sito ufficiale tramite questo link.

