Carta YOU rivoluziona il mercato: è una carta di credito GRATUITA e senza conto corrente

Carta YOU sta diventando, sempre di più, una carta di credito di riferimento assoluto per il mercato bancario italiano. La carta di Advanzia Bank, infatti, si differenza dalla concorrenza grazie ad alcune caratteristiche uniche: si tratta di una carta di credito gratuita, priva di costi fissi e di commissioni legate all’utilizzo, che può essere richiesta anche senza dover aprire un conto corrente con Advanzia Bank e cambiare banca.

Per scoprire tutte le caratteristiche di Carta YOU e richiederne l’attivazione è possibile seguire il link qui di sotto per accedere subito al sito ufficiale:

Carta YOU: mercato rivoluzionato con una carta di credito davvero a zero spese

Tra le tante opzioni disponibili sul mercato, Carta YOU si distingue in modo particolare: si tratta di una carta di credito davvero gratuita a cui è possibile accedere anche senza conto corrente. La carta di Advanzia Bank presenta le seguenti caratteristiche:

utilizzo del circuito Mastercard per pagamenti accettati in tutto il mondo

per pagamenti accettati in tutto il mondo richiedibile senza aprire un nuovo conto corrente; le spese si pagano tramite bonifico dal proprio conto corrente

le spese si pagano tramite bonifico dal proprio conto corrente canone zero a tempo indeterminato e senza dover rispettare requisiti

e senza dover rispettare requisiti commissioni zero su prelievi e pagamenti , anche se effettuati all’estero, eliminando così i costi legati all’utilizzo

, anche se effettuati all’estero, eliminando così i costi legati all’utilizzo polizza viaggi gratis per tutti i clienti

per tutti i clienti possibilità di rateizzare le spese

plafond su misura del cliente: la banca definisce il plafond in base ai requisiti del cliente ma il fido aumenterà nel corso del tempo (in automatico o su richiesta del cliente) semplicemente continuando a pagare puntualmente le spese sostenute

Per richiedere Carta YOU è possibile seguire una semplice procedura online: tramite il sito ufficiale è possibile richiedere l’emissione della carta con Advanzia Bank che risponderà alla richiesta del cliente in tempi rapidi.

