Carta YOU: richiedi online la carta di credito senza commissioni

Il mondo delle carte di credito sta attraversando una rivoluzione e al centro c’è Carta YOU di Advanzia: senza commissioni annuali, senza costi nei bancomat di tutto il mondo e senza obbligo di cambiare banca, questa Mastercard Gold offre una serie di vantaggi per tutti – specialmente per chi è sempre in viaggio.

Tutti i vantaggi che otterrai con Carta YOU

La Carta YOU di Advanzia si distingue per l’assenza totale di commissioni annuali. Un risparmio significativo che si traduce in una gestione più efficiente del tuo denaro, liberandoti da spese inutili e permettendoti di concentrarti su ciò che conta veramente.

In più, avrai la libertà di prelevare contanti senza commissioni in più di un milione di sportelli automatici in tutto il mondo: Carta YOU è perfetta, dunque, per esplorare nuove città senza doversi preoccupare di costi aggiuntivi. A ciò si aggiungono oltre 36 milioni di punti di accettazione mondiali, per fare acquisti senza commissioni.

Advanzia, oltre ai vantaggi finanziari, un’assicurazione viaggio completa e senza alcun costo aggiuntivo, per partire con la tranquillità di essere protetto da ogni imprevisto. Inoltre, con Carta YOU ti godi la flessibilità del credito gratuito fino a 7 settimane, con la possibilità di saldare senza interessi.

Non è necessario cambiare banca: Carta YOU si integra senza problemi con il tuo conto corrente attuale. Advanzia è 100% online, così come lo sono i servizi Carta YOU: approfitta quindi dei vantaggi e della sicurezza garantita di Mastercard per fare tua una delle carte di credito più innovative e convenienti, grazie all’assenza di commissioni. Richiedila in soli due minuti direttamente online per riceverla a casa tua.

