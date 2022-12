Con Carta You ottieni la tua Carta di Credito senza cambiare banca

Carta You è la soluzione completa per chi cerca molto più di una carta di credito. Grazie a questo prodotto non dovrai cambiare banca e puoi richiedere la tua carta in soli 2 minuti e riceverla direttamente a casa tua.

Rispetto alle classiche carte di credito offerte da una banca questa è decisamente speciale. Non solo il suo canone è gratuito, ma avrai anche un’assicurazione viaggio su tutti i tuoi spostamenti. Si tratta di una copertura molto utile.

Pratica e semplice da utilizzare, Carta You è ottima per effettuare i tuoi acquisti, anche all’estero, senza commissioni negli oltre 36 milioni di punti di accettazione in tutto il mondo. Sarai anche esonerato dai costi di prelievo di denaro in contante.

Sbrigati a richiederla ora che il canone di tenuta è gratis per sempre. Sarai davvero soddisfatto di questa soluzione così pratica, efficiente e ottima per i tuoi acquisti in mobilità. Metti al sicuro i tuoi risparmi e scegli una carta completa di tutti i comfort.

Carta You: tanti vantaggi, una sola carta di credito

Carta You è la carta di credito 100% digitale ed evoluta. Non dovrai cambiare banca, ma potrai tranquillamente agganciarla al conto corrente di cui sei già titolare. Senza commissioni annuali per sempre, è una soluzione speciale per liberarti dai vincoli del tuo istituto di credito.

Addirittura, puoi anche spostare il pagamento dei tuoi acquisti fino a 7 settimane senza interessi. Niente male vero? Un’ottima opportunità quando ti trovi a dover affrontare molte spese tutte insieme. In questo modo non dovrai rinunciare a nulla.

Compri quello che ti serve ottenendolo subito, ma grazie a questa opzione è come se lo avessi acquistato 7 settimane dopo perché è in quel momento che pagherai. Rendi smart i tuoi acquisti grazie a questa soluzione efficiente ed economica.

Facendo parte del circuito MasterCard SecureCode accedi anche a tutti i vantaggi di questo colosso dei pagamenti online. Scopri tutti gli altri benefici inclusi. Richiedi ora la tua Carta You ed entra in una nuova era dell’acquisto e delle carte di credito.

