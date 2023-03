Carta YOU: ecco 3 motivi per scegliere la Carta di Credito GRATUITA

Cart YOU è una delle novità più recenti del settore bancario italiano: si tratta di una Carta di Credito gratuita che consente di azzerare le spese legate al possesso e all’utilizzo di questa particolare tipologia di carta di pagamento. Emessa da Advanzia Bank, Carta YOU è una carta a canone zero e con zero commissioni su prelievi e pagamenti, anche all’estero. Per i clienti che richiedono Carta YOU, inoltre, ci sono anche altri vantaggi come una polizza viaggi gratuita.

Carta YOU può essere richiesta direttamente online. Ecco il link per richiede la carta:

3 motivi per chi Carta YOU è la carta di credito giusta

Carta YOU merita l’attenzione di chi è alla ricerca di una nuova Carta di Credito. Ci sono almeno 3 motivi per cui la carta di Advanzia Bank può rappresentare la scelta giusta:

il primo è sicuramente l'assenza di costi; con Carta YOU, infatti, non c'è un canone mensile per il mantenimento della carta e non ci sono commissioni sui pagamenti e sui prelievi, anche all'estero; la maggior parte delle Carte di Credito, invece, presenta un costo fisso e commissioni sui prelievi oltre che sui pagamenti in valuta

un secondo motivo è, invece, la possibilità di ottenere Carta YOU anche senza aprire un nuovo conto corrente; questa carta, infatti, non ha bisogno di un conto d'appoggio con Advanzia Bank; le spese sostenute con carta possono essere pagate con bonifico dal proprio conto corrente; molte carte gratuite, invece, obbligano l'utente ad aprire un conto corrente (che spesso presenta costi aggiuntivi)

il terzo motivo è rappresentato dai servizi aggiuntivi; con Carta YOU, infatti, c'è una polizza viaggi gratuita e c'è la possibilità di pagare le spese in modo rateale (con un tasso di interesse) oppure di posticipare il pagamento fino a 7 settimane senza interessi

A fronte di questi vantaggi, appare evidente come Carta YOU sia una delle migliori Carte di Credito del momento. Per richiedere Carta YOU è possibile seguire una veloce procedura di sottoscrizione online, accessibile tramite il link qui di sotto.

