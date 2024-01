La nuova Carta YOU emessa da Advanzia Bank oltre alle varie funzioni finanziarie offre gratuitamente una copertura sui viaggi per tutti coloro i quali intendono attivare questo mezzo di pagamento.

La polizza assicurativa inclusa è offerta da Lloyd’s Insurance Company S.A. ed ha delle coperture predefinite che vedremo tra un attimo. Inoltre, con la carta in questione è possibile pagare in tutto il mondo grazie al circuito MasterCard e molto altro.

Carta YOU Advanzia Bank: i dettagli

La polizza viaggi è valida sia per il contraente della carta sia per un figlio convivente, coniuge o partner che viaggia assieme. Quest’assicurazione copre i viaggi fuori dal Paese di residenza con una permanenza massima di 90 giorni in qualsiasi parte del Mondo.

Tra le varie prestazioni rimborsabili c’è un massimale massimo e se prevista una franchigia. Vediamo nello specifico una sintesi sulle principali coperture previste contro gli infortuni di viaggio:

Morte accidentale : è previsto una somma massima rimborsabile di 50.000 euro .

: è previsto una somma massima rimborsabile di . Invalidità totale permanente : anche in questo caso il massimale è lo stesso che abbiamo visto poc’anzi.

: anche in questo caso il massimale è lo stesso che abbiamo visto poc’anzi. Perdita della vista in entrambi gli occhi o perdita di più di un arto : per queste tipologie di infortuni è previsto un rimborso con un tetto massimo pari a 50.000 euro .

: per queste tipologie di infortuni è previsto un rimborso con un tetto massimo pari a . Perdita della vista in un occhio o perdita di un arto: in questo caso il massimale si abbassa a 12.500 euro.

Per gli infortuni manifestati durante il viaggio non è prevista alcuna franchigia.

Oltre agli infortuni, la polizza copre anche gli acquisti effettuati in viaggio. In questo caso sono previste le seguenti casistiche:

Protezione degli acquisti : in caso di furto e su un acquisto di valore superiore ai 50€ è previsto un rimborso di 250€ per ogni articolo e 500 euro in totale. C’è un tetto di 1.500 euro per ogni beneficiario fino a 12 mesi.

: in caso di furto e su un acquisto di valore superiore ai 50€ è previsto un rimborso di per ogni articolo e 500 euro in totale. C’è un tetto di 1.500 euro per ogni beneficiario fino a 12 mesi. Estensione della garanzia : è previsto un valore massimo rimborsabile in caso di sostituzione del prodotto pari a 1500 euro .

: è previsto un valore massimo rimborsabile in caso di sostituzione del prodotto pari a . Copertura “Safe on Line” : con la polizza in questione siete coperti anche in caso di acqsuiti online fino a 1000 euro .

: con la polizza in questione siete coperti anche in caso di acqsuiti online fino a . Garanzia di protezione del prezzo : se acquisti un prodotto e trovi l’equivalente ad un prezzo minore hai diritto ad un rimborso massimo di 1000 euro .

: se acquisti un prodotto e trovi l’equivalente ad un prezzo minore hai diritto ad un rimborso massimo di . Furto di contante prelevato presso uno sportello automatico: se subisci un furto aggravato dopo aver prelevato puoi ricevere fino a 500 euro.

In tutti i casi, è prevista una franchigia di 50 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.