Carta Veritas: richiedila online per acquistare con discrezione

Sai che esiste una carta che ti permette di gestire i tuoi fondi con totale libertà, senza vincoli e senza sorprese spiacevoli? Si tratta della carta Veritas Mastercard: puoi sottoscriverla in meno di cinque minuti, direttamente online.

Potrai scegliere l’opzione Gold o Black, mentre il limite di spesa è fissato a 120 mila euro; inoltre, la carta Veritas è ricaricabile in contanti o tramite bonifico. Insomma, una soluzione versatile su più fronti.

Caratteristiche premium accessibili

Uno dei punti di forza della carta Veritas MasterCard è la sua indipendenza dalle banche: nessun collegamento al tuo conto bancario e le tue spese saranno visibili solo sul tuo conto Veritas. Massima discrezione per i tuoi acquisti: non solo su e-commerce, ma pensa anche ai noleggi, agli abbonamenti, prenotazione di viaggi, app di incontri e molto altro. Inoltre eviti sorprese spiacevoli, poiché puoi spendere solo ciò che hai caricato sulla carta. Non rischierai più di superare il tuo budget o di incorrere in addebiti extra.

La carta Veritas MasterCard unisce la semplicità delle carte di pagamento prepagate con una serie di vantaggi premium. Offre, infatti, un conto dedicato con IBAN, una carta fisica e virtuale accettata presso milioni di esercenti e sportelli bancomat in tutto il mondo, consegna gratuita e la possibilità di personalizzare la tua carta gratuitamente con uno slogan o una frase a tua scelta.

Come ottenere la tua carta Veritas in pochi passi:

Inserisci le tue informazioni : compila il modulo di iscrizione online con le informazioni richieste

: compila il modulo di iscrizione online con le informazioni richieste Personalizza la tua carta (opzionale): aggiungi un tocco personale

(opzionale): aggiungi un tocco personale Ricevi la tua carta MasterCard: scegli la formula che meglio si adatta alle tue esigenze e ricevi la tua carta comodamente a casa tua

Per ottenere la tua carta Veritas MasterCard basta avere più di 18 anni e risiedere in un paese dell’Unione Europea o dell’Associazione Europea di Libero Scambio (AELE). Il pagamento è altrettanto flessibile, tramite carta di credito, Paypal, bonifico bancario, vaglia postale o coupon di pagamento Neosurf.

