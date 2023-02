Una carta prepagata in legno? Ecco il primo conto online ecologico

Conti online e altre nuove soluzioni tecnologiche, molto spesso, non vanno di pari passo con il rispetto dell’ambiente.

In questo contesto infatti, i consumi e le emissioni di anidride carbonica risultano eccessivi, andando in controtendenza rispetto alle tante iniziative ecologiche che stanno prendendo vita un po’ ovunque. In questo contesto, una piattaforma come Flowe va decisamente controcorrente.

Stiamo parlando di un conto online che permette agli utenti di sviluppare pienamente il proprio potenziale, prendendosi cura del pianeta allo stesso tempo.

Di fatto, Flowe consente di effettuare pagamenti smart e gestire al meglio il proprio denaro, con diverse iniziative apprezzabili lato green.

Tra di essi spicca la prima carta prepagata realizzata in legno: un’idea concreta per limitare l’utilizzo della plastica, difficile da smaltire e poco ecologica.

La carta prepagata in legno di Flowe? Solo una delle iniziative green della piattaforma

Flowe agisce a 360 gradi riducendo quanto più possibile l’impatto sul pianeta. In tal senso, ogni 100 pagamenti effettuati con la carta di debito, la piattaforma compensa piantando un albero.

Il software legato al servizio consente, come per tutti gli altri conti online, di tenere sotto controllo le spese e di avere una visione globale delle proprie finanze con pochi e semplici tap sul display.

L’app proposta agli utenti poi, offre consigli per il miglioramento e il benessere personale. Un piccolo modo per migliorare la vita dei propri clienti, sempre e comunque nel più totale rispetto della natura.

A testimoniare i benefici e le ottime iniziative green di Flowe vi sono i numeri. La piattaforma in questione, infatti, ha superato il mezzo milione di clienti, confermandosi come uno dei conti digitali emergenti più interessanti tra i tanti presenti in rete.

