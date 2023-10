Carta Platino Business: 2.000€ di sconto sugli acquisti con American Express

Per i liberi professionisti con Partita IVA e per le PMI c’è la possibilità di accedere a Carta Platino Business di American Express. Si tratta di una carta di credito di altissimo livello, ideale per i clienti più esigenti.

Questa carta, grazie alla promozione in corso, diventa ancora più conveniente. Effettuando almeno 50.000 euro di spese con la carta nel corso del primo anno dall’emissione, infatti, si riceveranno 2.000 euro di sconto sugli acquisti con carta.

La promozione in questione è valida per i nuovi clienti che richiedono la carta entro il 23 novembre prossimo. Per ottenere Carta Platino Business di American Express è sufficiente seguire una semplice procedura online, accessibile tramite il sito ufficiale qui di sotto.

Carta Platino Business: 2.000 euro in regalo con la promo di American Express

Carta Platino Business è una carta di credito per i clienti più esigenti: il costo è di 60 euro al mese. La quota mensile è deducibile fiscalmente e comprende una lunga serie di vantaggi che rendono questa carta uno dei “pezzi pregiati” del settore delle carte di credito.

Con la carta in questione è possibile accedere a diversi vantaggi come un voucher di 150 euro ogni anno da utilizzare per l’acquisto di viaggi e alloggi sulla piattaforma online di American Express oltre all’accesso illimitato e gratuito alle lounge aeroportuali. Ci sono anche varie coperture assicurative, a partire dall’assicurazione viaggi globale.

Per tutti i nuovi clienti che richiedono Carta Platino Business, inoltre, American Express mette a disposizione 2.000 euro di sconto sugli acquisti. Lo sconto è ottenibile effettuando almeno 50.000 euro di spese con la carta nel corso del primo anno.

Per richiedere la carta in questione è sufficiente accedere al sito di American Express, tramite il link riportato qui di sotto. La procedura di richiesta avviene interamente online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.