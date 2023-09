Carta Oro di Amex è gratis per un anno e offre 200€ di sconto sugli acquisti

Carta Oro di American Express è la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una carta di credito completa, flessibile e adatta a chi ha esigenze particolarmente elevate in termini di spesa. La carta prevede una quota mensile gratuita per un anno. In più, per tutti i nuovi clienti, American Express propone oggi una nuova promozione davvero vantaggiosa.

Spendendo almeno 10.000 euro nei primi 12 mesi, infatti, chi sceglie oggi Carta Oro di American Express riceverà 200 euro di sconto sui propri acquisti effettuati con carta. La promozione si somma a tutti gli altri vantaggi della carta che ha una linea di credito personalizzata (fino a 15.000 euro) e permette di scegliere se pagare a saldo o a rate.

Per richiedere l’emissione della carta di credito è sufficiente seguire il link qui di sotto.

Carta Oro di American Express è la carta da richiedere oggi

Scegliere Carta Oro di American Express consente di accedere a tanti vantaggi. Ecco le caratteristiche della carta:

quota di 20 euro al mese ma gratis per il primo anno

ma possibilità di scegliere tra pagamento a saldo o a rate

linea di credito personalizzata , fino a 15.000 euro

accesso al programma Club Membership Rewards: 1 punto per ogni euro speso

In più, per tutti i nuovi clienti, Carta Oro di American Express offre un vantaggio aggiuntivo: spendendo almeno 10.000 euro nel corso del primo anno, infatti, si riceverà uno sconto di 200 euro sui propri acquisti. La promozione è valida per tutti i nuovi clienti che richiedono l’emissione della carta entro il 5 ottobre (salvo proroghe). La richiesta può avvenire direttamente dal sito ufficiale:

Per richiedere la carta è necessario avere più di 18 anni, essere residenti in Italia o avere un indirizzo di corrispondenza in Italia e avere un conto corrente appartenente al circuito SEPA. Serve un reddito lordo annuale di almeno 25.000 euro per ottenere la carta.

