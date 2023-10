Carta Oro di American Express è in promo: fino a 440€ di risparmio

Chi è alla ricerca di una carta di credito completa e vantaggiosa può oggi puntare, ad occhi chiusi, su Carta Oro di American Express. Si tratta di una delle carte di pagamento più interessanti del momento. Per tutti i nuovi clienti, infatti, è possibile richiedere la carta beneficiando di una doppia promozione.

Carta Oro di American Express ha una quota gratuita per il primo anno, con un risparmio di 240 euro (successivamente, la quota è di 20 euro al mese). Per i clienti che effettuano almeno 10.000 euro di spese con carta nel primo anno, inoltre, Amex garantisce uno sconto sugli acquisti di 200 euro.

Di fatto, quindi, la promozione in corso consente di ottenere fino a 440 euro di risparmio che si sommano a tutti gli altri bonus già disponibili per chi sceglie Carta Oro. La carta di credito può essere richiesta direttamente online, tramite una veloce procedura disponibile sul sito di Amex raggiungibile dal link qui di sotto.

Perché scegliere Carta Oro di American Express

Carta Oro di American Express mette a disposizione dei nuovi clienti una lunga serie di vantaggi. La carta presenta queste caratteristiche:

quota gratuita per un anno , poi 20 euro al mese

, poi 20 euro al mese possibilità di scegliere tra rimborso a saldo e rimborso a rate

plafond personalizzato , fino a 15.000 euro al mese

, fino a 15.000 euro al mese 200 euro di sconto sugli acquisti effettuando almeno 10.000 euro di spese nel primo anno

effettuando almeno 10.000 euro di spese nel primo anno accesso al programma Club Membership Rewards

Per richiedere Carta Oro è sufficiente seguire una veloce procedura online, accessibile direttamente tramite il sito ufficiale, dal link qui di sotto. In questo momento, chi è alla ricerca di una carta di credito davvero completa e ricca di vantaggi può sfruttare la promozione di Amex che permette di ottenere 440 euro di risparmio, garantendo l’accesso a una carta di credito davvero ricca di funzionalità e in grado di offrire ampi margini di utilizzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.