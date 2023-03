Carta Oro di American Express: canone gratis e 400 euro di cashback, ecco l'offerta

Carta Oro di American Express è una delle Carte di Credito più complete sul mercato. La nuova promozione lanciata da American Express per i suoi clienti italiani rende Carta Oro ancora più interessante, completa e vantaggiosa.

Per tutti i nuovi clienti che richiedono Carta Oro di American Express, infatti, il canone mensile è azzerato per un anno (invece che 20 euro al mese). In più, effettuando almeno 8.000 euro di spese con carta nei primi 12 mesi dall’emissione, American Express stornerà al cliente 400 euro, con un vero e proprio cashback.

La promozione lanciata da American Express è valida solo per i clienti che richiederanno la Carta Oro tramite procedura online. Per presentare la richiesta è possibile seguire il link qui di sotto.

Carta Oro di American Express: gratis per un anno e con 400 euro di cashback per i nuovi clienti

Chi sceglie Carta Oro di American Express può accedere ad una Carta di Credito completa e ricca di vantaggi. La carta presenta una linea di credito personalizzata (fino a 15.000 euro) e consente al cliente di scegliere se pagare a saldo o a rate le spese sostenute in un mese.

Da notare, inoltre, l’accesso a tutti i vantaggi garantiti da American Express ai suoi clienti (polizze assicurative, programma Amex Offers, Club Membership Rewards e molto altro ancora) per un’offerta che unisce tanti servizi in un unico canone.

A fare la differenza nella scelta di Carta Oro di American Express è la nuova promozione riservata ai nuovi clienti:

il canone è gratuito per un anno (invece che 20 euro al mese)

(invece che 20 euro al mese) American Express garantisce un cashback di 400 euro se si spendono almeno 8.000 euro nei primi 12 mesi dall’emissione

Per richiedere Carta Oro è sufficiente essere maggiorenni, avere un conto corrente nel circuito SEPA, essere residenti in Italia e avere un reddito annuale lordo di almeno 25.000 euro. Per sfruttare l’offerta è possibile fare riferimento al sito di American Express.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.