Carta Oro Business di American Express: GRATIS per un anno con QUESTA PROMO

Le Carte di Credito di American Express sono tra le più complete e apprezzate del settore, anche grazie ad una ricca gamma di servizi. In particolare, le Carte Business sono un riferimento assoluto per milioni di liberi professionisti e PMI in tutto il mondo. Tra le migliori proposte dell’istituto per la sua clientela italiana c’è Carta Oro Business, uno dei fiori all’occhiello dell’offerta di Carte di Credito di American Express.

In via promozionale, è possibile ottenere Carta Oro Business con quota mensile gratis per un anno. Per accedere alla promozione (risparmiando 14,50 euro al mese e ottenendo tutti i vantaggi previsti da American Express per i titolari di questa carta) è sufficiente effettuare spese per 15 mila euro nei primi 6 mesi dall’emissione di Carta Oro Business. In questo modo, i costi di gestione saranno azzerati e si potrà beneficiare appieno dei vantaggi riservati alla clientela American Express.

Per accedere alla promozione e richiedere la Carta di Credito è possibile visitare il sito di American Express:

Carta Oro Business di American Express: un mare di vantaggi gratis per un anno

Riservata alla clientela business (liberi professionisti e PMI), Carta Oro Business di American Express mette a disposizione un pacchetto di servizi davvero completo:

1 punto Membership Rewards per ogni euro speso con carta

fino a 51 giorni di tempo per pagare le spese relative agli acquisti aziendali effettuati, senza oneri aggiuntivi

80 euro di voucher per i viaggi, ogni anno

assicurazione inconvenienti e infortuni di viaggio, assistenza immediata 24/7 per emergenze mediche, legali e personali all’estero

possibilità di ottenere carte supplementari

Carta Oro Business di American Express presenta una quota mensile di 14,50 euro. Per tutti i nuovi clienti (effettuando 15 mila euro di spese per i primi 6 mesi), la quota mensile è gratis per un anno. Per richiedere l’emissione della carta, sfruttando l’offerta in corso, è possibile fare riferimento direttamente al link qui di sotto. Per completare l’apertura è sufficiente fornire le coordinate IBAN del conto corrente d’appoggio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.