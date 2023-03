Carta fisica Hype: con Premium è gratis, ecco come richiederla

Carta Hype è un metodo di pagamento sicuro, comodo e versatile: tre caratteristiche che la rendono adatta a soddisfare le esigenze di chiunque, dai più giovani che desiderano gestire in modo indipendente il proprio denaro, ai professionisti che necessitano di un mezzo di pagamento sicuro e veloce per i propri acquisti online. Emessa da Banca Sella, tra le caratteristiche che rendono la carta HYPE un’ottima scelta troviamo la sua praticità d’uso, l’assenza di costi nascosti e la possibilità di usufruire di numerose funzionalità. Inoltre, grazie alla partnership con Mastercard, la carta Hype è accettata in tutto il mondo e garantisce la massima sicurezza delle transazioni.

Inoltre, con la carta HYPE puoi usufruire di numerosi servizi aggiuntivi, come il cashback, l’opzione di acquistare e vendere criptovalute, il trasferimento di denaro ai contatti della tua rubrica e la possibilità di attivare promozioni esclusive per i tuoi acquisti. Carta Hype è gratuita se sei titolare di un conto Hype Premium (o Next), altrimenti il costo è di 9,90€ una tantum. Premium è il piano all-in-one da 9,90 euro al mese che consente ai titolari di accedere a tutti i servizi offerti dalla piattaforma senza limiti – inclusi pacchetti assicurativi viaggio – oltre a una carta di debito World Elite Mastercard.

Scegli Hype Premium e ricevi subito un bonus di 25 euro grazie alla promozione in corso. Tutto ciò che dovrai fare è inserire il codice promo “SUPER” durante la registrazione.

Carta fisica: ottienila con Hype Premium senza costi aggiuntivi

Una volta aperto il tuo conto Premium, in soli due giorni dalla ricezione dell’e-mail la tua carta Hype verrà spedita e recapitata direttamente a casa tua in pochissimo tempo: così sarai pronto a utilizzare il tuo nuovo conto Hype al massimo delle sue potenzialità. Grazie alla tua nuova carta fisica, potrai prelevare contanti dagli ATM di tutto il mondo senza alcuna commissione e pagare contactless nei negozi in modo semplice e veloce, senza dover inserire il PIN per importi sotto i 50 euro. Tutto questo ti permetterà di gestire i tuoi pagamenti con la massima comodità e sicurezza, ovunque tu sia.

Essere un titolare Hype Premium è un’esperienza unica che ti permette di accedere a una serie di vantaggi e funzionalità esclusive che ti semplificano la vita. Grazie alla tua app Hype potrai effettuare ricariche illimitate e prelievi gratuiti, bonifici istantanei gratis e zero commissioni nel pagamento di bollette, bollettini e ricarichi, rendendo la gestione del tuo conto bancario ancora più facile e conveniente.

Ma Hype Premium offre molto di più quando si tratta di viaggi: con la tua Mastercard World Elite associata al conto Hype, sarai sempre al sicuro, grazie alla copertura per spese mediche, il rimborso in caso di smarrimento bagaglio o di ritardo del volo e una comoda polizza protezione acquisti. In questo modo potrai goderti ogni momento del tuo viaggio senza preoccupazioni.

Inoltre, con Hype Premium hai a disposizione una vasta gamma di funzionalità esclusive, tra cui lo scambio di denaro tra hypers, l’assicurazione auto, l’acquisto e la vendita di azioni frazionate, ETF e metalli con BitPanda, il credit boost fino a 2000 euro in tempo reale, prestiti personali, cashback e una sezione risparmi.

Attiva subito il tuo conto Hype Premium e sperimenta tutti i vantaggi che potrai ottenere. Ricorda di inserire il codice promo “SUPER” per ricevere subito il bonus di 25 euro e inizia a goderti la comodità di una carta innovativa e conveniente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.