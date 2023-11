Carta di Credito YOU: la soluzione GRATIS senza cambiare banca

Con la Carta di Credito YOU hai una soluzione completamente gratuita, per sempre, per gestire i tuoi pagamenti con linea di credito. Attivala in soli 2 minuti a questo link! Non devi nemmeno cambiare banca perché la colleghi direttamente al tuo conto corrente e funziona davvero! Un’occasione davvero golosa per non dover spendere altro denaro con le soluzioni offerte dal tuo istituto di credito.

Il suo vantaggio è triplice. Infatti, è senza commissioni annuali. Quindi zero costi di tenuta, ma completamente gratis. Inoltre, è senza commissioni nei bancomat di tutto il mondo. Quindi puoi prelevare denaro in contante senza costi aggiuntivi. Infine, la ottieni senza necessità di cambiare banca. Quindi la colleghi al tuo conto corrente in un attimo ed è subito funzionante. Cosa stai aspettando? Richiedila subito e goditi tutti gli altri super vantaggi inclusi.

Carta di Credito YOU: una linea di credito su misura per te

Scegli la Carta di Credito YOU, la soluzione perfetta per avere una linea di credito su misura per te. Infatti, grazie ad Advanzia Bank, non solo funziona come tutte le altre carte di credito, ma puoi anche ottenere un pagamento differito fino a 7 settimane e senza interessi sui tuoi acquisti. Un’ottima scelta per affrontare spese improvvise che potrebbero metterti in difficoltà con gli altri pagamenti. Ma non è tutto.

Goditi viaggi in giro per il mondo, in qualunque destinazione, senza pensieri né preoccupazioni. Con Carta YOU hai un’assicurazione di viaggio gratuita e completa. Dovrai solo pagare i tuoi soggiorni con questa carta, almeno la metà dell’importo. Così hai una copertura totale sulla tua assicurazione di viaggio. Niente male vero? Chi altro ti offre un servizio così completo e variegato? Allora affidati a chi se ne intende e vuole per te il meglio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.