Carta di Credito senza costi fissi e commissioni: ecco perché scegliere Carta YOU

La scelta della Carta di Credito passa per una valutazione attenta dei costi e delle caratteristiche della carta stessa. Tra le tante opzioni a disposizione degli utenti c’è ora Carta YOU di Advenzia Bank. Si tratta di una Carta di Credito gratuita che non richiede l’apertura di un nuovo conto corrente.

A differenza della maggior parte delle carte presenti sul mercato, Carta YOU non ha costi fissi e non presenta commissioni sui pagamenti e sul prelievo di contante. Si tratta di un’opzione unica nel suo genere che consente la possibilità di ottenere una Carta di Credito senza costi in modo davvero semplice. Tutti i dettagli sono disponibili tramite il sito ufficiale di Carta YOU.

I vantaggi di Carta YOU per chi è alla ricerca di una Carta di Credito senza costi fissi e commissioni

Carta YOU ha tutte le caratteristiche che servono per chi è alla ricerca di una nuova Carta di Credito gratuita. Scegliendo la carta di Advenzia Bank, infatti, si potrà contare su:

una carta Mastercard accettata in tutto il mondo

accettata in tutto il mondo canone zero e, quindi, zero costi fissi ricorrenti legati al mantenimento della carta

e, quindi, zero costi fissi ricorrenti legati al mantenimento della carta commissioni zero sia sui prelievi che sui pagamenti , anche all’estero, eliminando qualsiasi costo legato all’utilizzo

sia sui che sui , anche all’estero, eliminando qualsiasi costo legato all’utilizzo una polizza viaggi gratuita inclusa

Scegliere Carta YOU conviene anche perché questa carta non richiede un nuovo conto corrente. Le spese sostenute con Carta YOU possono essere saldate, senza costi aggiuntivi e interessi, tramite bonifico, entro 7 settimane. Da notare che è anche possibile optare per il pagamento rateale delle spese (in questo caso con l’applicazione di un tasso di interesse). Per richiedere Carta YOU è possibile accedere al sito ufficiale qui di sotto e seguire una semplice procedura online. In breve tempo, l’istituto informerà l’utente in merito all’esito della richiesta. La carta sarà consegnata gratuitamente nel giro di pochi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.