Carta di credito senza conto: la scelta a ZERO SPESE su cui puntare

Accedere ad una carta di credito senza dover aprire un nuovo conto corrente è possibile. Le opzioni sono diverse ma, in genere, presentano costi rilevanti, sia in termini di costi fissi (il canone mensile) che di commissioni. Scegliendo Carta YOU, invece, è possibile accedere ad una soluzione a zero spese che elimina completamente sia i costi fissi che le commissioni sull’utilizzo, anche senza richiedere l’apertura di un nuovo conto corrente.

La carta di credito di Advanzia Bank, inoltre, presenta diverse caratteristiche aggiuntive molto interessanti come la polizza viaggi gratuita e la possibilità di rateizzare le spese. Si tratta, di fatto, di una carta completa e ricca di funzionalità. Per richiederne l’emissione è sufficiente accedere al sito ufficiale e inoltrare la richiesta tramite una semplice procedura online:

Carta YOU è la carta di credito senza conto che garantisce zero spese

Con Carta YOU è possibile sfruttare una carta di credito a zero spese, anche senza dover aprire un nuovo conto corrente. Ecco le caratteristiche di Carta YOU:

nessun costo di emissione

canone azzerato, senza dover rispettare alcun requisito

zero commissioni su pagamenti e prelievi

la possibilità di utilizzare il circuito Mastercard

una polizza viaggi gratuita

la possibilità di rateizzare le spese

Scegliere Carta YOU, quindi, permette di accedere ad una carta di credito davvero a zero spese, anche senza dover aprire un nuovo conto corrente (che potrebbe portare costi aggiuntivi). La richiesta della carta può essere effettuata direttamente online:

Carta YOU presenta un plafond che cresce del tempo e che viene stabilito dalla banca “su misura” del cliente, sulla base dei dati forniti in fase di richiesta. Il cliente, semplicemente saldando sempre in tempo le spese sostenute, potrà poi richiedere, nei mesi successivi l’emissione, un incremento del plafond senza alcun costo aggiuntivo.

