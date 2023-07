Carta di credito senza commissioni? Scegli YOU

Se cerchi una carta di credito conveniente, sicura e facile da usare, la soluzione ideale per te è YOU, la carta di credito online gratuita di Advanzia Bank.

I vantaggi di richiedere carta YOU

YOU è una carta di credito Mastercard che ti offre numerosi vantaggi, tra cui:

Nessuna commissione annuale : puoi richiedere e usare la carta senza pagare alcun costo fisso.

: puoi richiedere e usare la carta senza pagare alcun costo fisso. Nessuna commissione sui prelievi : puoi prelevare contanti in tutto il mondo senza pagare alcuna spesa aggiuntiva.

: puoi prelevare contanti in tutto il mondo senza pagare alcuna spesa aggiuntiva. Nessuna commissione sugli acquisti all’estero : puoi pagare in qualsiasi valuta senza subire il cambio applicato dalle banche.

: puoi pagare in qualsiasi valuta senza subire il cambio applicato dalle banche. Oltre 36 milioni di punti di accettazione : puoi usare la carta in tutti i negozi e i siti web che accettano Mastercard.

: puoi usare la carta in tutti i negozi e i siti web che accettano Mastercard. Assicurazione di viaggio gratuita e completa : puoi viaggiare tranquillo grazie alla copertura su infortuni, malattie, bagagli, ritardi e annullamenti.

: puoi viaggiare tranquillo grazie alla copertura su infortuni, malattie, bagagli, ritardi e annullamenti. Credito gratuito fino a 7 settimane : puoi pagare i tuoi acquisti in modo differito, senza interessi, fino al 20 del mese successivo.

: puoi pagare i tuoi acquisti in modo differito, senza interessi, fino al 20 del mese successivo. Senza bisogno di cambiare banca: puoi collegare la carta al conto corrente che già possiedi e gestire tutto online.

YOU è la carta di credito pensata per le tue esigenze, che ti permette di risparmiare e di avere sempre il controllo delle tue spese. Puoi richiederla direttamente online in una procedura che si completerà in appena due minuti. Un’occasione da non perdere per avere una carta di credito senza commissioni e con tanti servizi inclusi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.