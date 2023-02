Carta di credito senza commissioni: con YOU non devi nemmeno cambiare banca

Con YOU puoi scoprire una carta di credito dagli incredibili vantaggi: non paghi nessuna commissione online, il prelievo è gratuito nei bancomat di tutto il mondo e non devi neanche cambiare banca per averla.

Tutto quello che devi fare è richiederla in soli 2 minuti in questa pagina e nel giro di massimo 10-14 giorni lavorativi la riceverai a casa tua pronta per essere utilizzata con il tuo primo credito disponibile.

Come funziona YOU: la carta di credito senza commissioni

Scegliere la carta di credito YOU ti permette innanzitutto di non pagare commissioni annuali per sempre dandoti la possibilità di accedere a tutte le assicurazioni a costo zero.

In tal proposito, hai l’assicurazione di viaggio gratuita e completa e, se vai all’estero, non dovrai pagare nessuna commissione sugli acquisti effettuati. Lo stesso discorso vale per il prelievo presso il più di un milione di sportelli automatici abilitati in tutto il mondo.

Cosa ancora più importante: non devi cambiare banca, ma soltanto pagare l’importo che hai speso il giorno 15 di ogni mese successivo a quello di riferimento. Facile, chiaro e veloce: puoi anche impostare l’addebito diretto sul tuo attuale conto corrente.

Inserita nel circuito Mastercard, questa carta di credito ti garantisce la tecnologia Mastercard SecureCode, ti abilita il pagamento contactless, ti offre credito gratuito fino a 7 settimane e, per qualsiasi cosa, hai un servizio clienti gratuito attivo 24 ore su 24.

Non aspettare oltre: richiedi subito la tua carta di credito YOU e scopri tutti i vantaggi a te riservati.

