Carta di Credito gratuita: questa è la SCELTA MIGLIORE ed è davvero a ZERO SPESE

Scegliere una carta di credito gratuita è oggi possibile, senza difficoltà. Grazie a Carta YOU di Advanzia Bank, infatti, è possibile accedere ad uno strumento di pagamento completo e ricco di funzionalità aggiuntiva ma soprattutto completamente a zero spese.

Questa carta di credito, infatti, presenta canone zero e non richiede l’apertura di un conto corrente. In questo modo, vengono eliminati tutti i costi fissi legati al mantenimento della carta. Da notare, inoltre, che Carta YOU è anche a zero commissioni garantendo prelievo e pagamenti gratis, anche all’estero. In aggiunta, la carta include una polizza viaggi gratuita e la possibilità di rateizzare le spese.

Per richiedere Carta YOU è possibile fare riferimento direttamente al sito ufficiale.

Carta YOU è la scelta giusta per una carta di credito gratuita e davvero a zero spese

Con Carta YOU è possibile accedere ad una carta di credito gratuita con le seguenti caratteristiche:

il canone è zero

non ci sono commissioni legate all’utilizzo e, quindi, sia il prelievo che i pagamenti sono gratuiti

è inclusa una polizza viaggi gratuita

c’è la possibilità di rateizzare le spese

non è richiesta l’apertura di un nuovo conto corrente ; le spese vengono saldate tramite bonifico dal proprio conto corrente

; le spese vengono saldate tramite bonifico dal proprio conto corrente la carta usa il circuito Mastercard

Richiedere Carta YOU è, quindi, la scelta giusta per accedere ad una carta di credito gratuita e davvero a zero spese. La richiesta di emissione della carta avviene direttamente online, tramite il sito ufficiale. Il plafond viene stabilito in base ai requisiti forniti dal cliente e può essere incrementato successivamente.

Grazie a Carta YOU è, quindi, possibile eliminare i costi di una carta di credito, sia legati all’utilizzo che al semplice possesso della carta. Si tratta di un’opzione unica nel suo genere sul mercato bancario, per via dell’assenza del vincolo di apertura di un nuovo conto corrente. Per tutti i risparmiatori alla ricerca di una carta di credito davvero a zero spese, quindi, la proposta di Advanzia Bank rappresenta la scelta giusta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.