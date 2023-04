Carta di Credito GRATUITA: ecco perché conviene scegliere Carta YOU

Qual è la migliore Carta di Credito gratuita da scegliere oggi? A disposizione degli utenti alla ricerca di uno strumento di pagamento completo che non comporti spese aggiuntive (sia fisse che legate all’utilizzo) c’è Carta YOU di Advanzia Bank.

Si tratta di un’opzione tra le più interessanti del momento. Carta YOU, infatti, è una Carta di Credito gratuita che non richiede l’apertura di un nuovo conto corrente. Con questa carta è possibile beneficiare del canone zero a tempo indeterminato oltre che di zero commissioni su prelievi e pagamenti, anche all’estero. C’è anche una polizza viaggi gratuita per il cliente.

Richiedere Carta YOU è semplicissimo. Basta accedere al sito ufficiale e inoltrare la richiesta online ad Advanzia Bank.

Carta YOU: la Carta di Credito gratuita da richiedere oggi

Con Carta YOU è possibile accedere ad una Carta di Credito che utilizza il circuito Mastercard e che, quindi, viene accettata senza problemi in tutto il mondo, oltre che per gli acquisti online. Questa carta è dotata di un canone zero oltre che di zero commissioni su prelievi e pagamenti, anche all’estero.

A completare i vantaggi della carta c’è una polizza viaggi gratuita, inclusa per tutti i clienti e con tanti vantaggi a disposizione. Da notare, inoltre, la possibilità di rateizzare le spese, come opzione aggiuntiva per il saldo di quanto speso. Per ottenere Carta YOU non è necessario richiedere l’apertura di un nuovo conto corrente in quanto le spese possono essere saldate tramite bonifico dal proprio conto.

La richiesta di Carta YOU viene fatta interamente online. Basta collegarsi al sito ufficiale e inserire i dati richiesti, necessari per l’emissione. In pochi giorni, il cliente riceverà l’esito della richiesta che darà poi il via alla procedura di emissione della carta. Il plafond viene stabilito in base ai requisiti del cliente e può essere incrementato successivamente.

Per saperne di più è disponibile il link qui di sotto.

