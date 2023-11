Carta di credito gratuita e senza conto: questa è quella giusta

Richiedere una nuova carta di credito gratuita anche senza aprire un nuovo conto corrente è possibile. Basta scegliere con attenzione l’opzione giusta su cui puntare. In questo momento, la scelta migliore è rappresentata da Carta YOU di Advanzia Bank.

Si tratta di una carta di credito con canone zero e con zero commissioni su pagamenti e prelievi, anche per le operazioni effettuate all’estero. Da notare, inoltre, che la carta in questione include la polizza viaggi gratuita oltre alla possibilità di rateizzare le spese.

Per richiedere l’emissione di Carta YOU è possibile seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale. L’emissione della carta avviene senza apertura di un nuovo conto corrente che potrebbe tradursi in costi extra per l’utente.

Carta YOU: la scelta giusta per una carta di credito gratuita e senza conto

Con Carta YOU è possibile accedere a una carta di credito con:

canone zero , senza alcun requisito da rispettare

, senza alcun requisito da rispettare zero commissioni su pagamenti e prelievi, anche per le operazioni effettuate all’estero

su pagamenti e prelievi, anche per le operazioni effettuate all’estero polizza viaggi gratuita

possibilità di rateizzare le spese (con l’applicazione di un tasso di interesse)

(con l’applicazione di un tasso di interesse) possibilità di incrementare il plafond della carta rispetto a quanto stabilito dalla banca in fase di emissione

della carta rispetto a quanto stabilito dalla banca in fase di emissione utilizzo del circuito Mastercard e dei wallet digitali Google Pay e Apple Pay

Con Carta YOU, quindi, c’è la concreta possibilità di eliminare i costi della carta di credito, senza rinunciare a uno strumento di pagamento davvero completo e ricco di vantaggi. Da notare, inoltre, che la carta viene emessa senza apertura di un nuovo conto corrente.

La richiesta di Carta YOU può essere effettuata direttamente tramite il sito ufficiale, disponibile all’indirizzo qui di sotto. Basta compilare il modulo e inviare la richiesta. Advanzia Bank risponderà nel minor tempo possibile.

