Carta di Credito gratuita e senza conto: la rivoluzione di Carta YOU

Il settore delle carte di pagamento sta registrando una vera e propria rivoluzione in Italia: grazie a Carta YOU di Advanzia Bank, infatti, è ora possibile accedere ad una Carta di Credito gratuita che elimina i costi fissi e le commissioni, sia sul prelievo che sui pagamenti. A rendere unica la carta di Advanzia Bank c’è la possibilità di richiedere la carta senza dover aprire un nuovo conto corrente.

Non è necessario, quindi, cambiare banca o dover farsi carico dei costi di gestione di un nuovo conto. Carta YOU consente di utilizzare una Carta di Credito gratuita, senza balzelli e commissioni. In più, la carta in questione include, sempre senza costi, una polizza viaggio gratuita. Le spese sostenute con Carta YOU, inoltre, possono essere rateizzate (con un tasso di interesse).

Per richiedere Carta YOU è possibile fare riferimento al sito ufficiale, accessibile tramite il link qui di sotto.

Carta YOU: la Carta di Credito a zero spese che non richiede un nuovo conto corrente

Ecco quali sono le caratteristiche complete di Carta YOU:

il canone è zero : non ci sono costi di mantenimento

: non ci sono costi di mantenimento la carta non richiede l’apertura di un nuovo conto corrente : non sono previsti costi di gestione per un altro conto e non bisogna cambiare banca

: non sono previsti costi di gestione per un altro conto e non bisogna cambiare banca non ci sono commissioni su prelievi e pagamenti (anche se effettuati all’estero

(anche se effettuati all’estero c’è una polizza viaggi gratuita per tutti i nuovi clienti

per tutti i nuovi clienti le spese sostenute con carta possono essere rateizzate

Per richiedere Carta YOU è possibile fare riferimento ad una semplice procedura online, accessibile dal sito ufficiale. Il plafond della carta viene stabilito dopo l’emissione con il cliente che avrà la possibilità di richiederne un incremento all’istituto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.