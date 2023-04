Carta di Credito GRATUITA e senza conto corrente: QUESTA è la scelta giusta

La Carta di Credito gratuita è uno strumento di pagamento molto comodo: con una carta di questo tipo, infatti, non ci sono costi fissi legati al mantenimento e anche le commissioni sull’utilizzo (prelievi e pagamenti) sono azzerate. Nella maggior parte dei casi, però, per ottenere una Carta di Credito gratuita è necessario aprire un nuovo conto corrente (definito “d’appoggio”) con la banca che emette la carta stessa. Tale conto può presentare dei costi fissi o anche delle commissioni legate all’utilizzo.

Per accedere ad una Carta di Credito gratuita e senza conto corrente è possibile, invece, puntare su Carta YOU di Advanzia Bank. La proposta dell’istituto, infatti, è unica nel suo genere. Si tratta di una carta a canone zero che presenta zero commissioni su pagamenti e prelievi, anche all’estero. Questa carta è arricchita anche da bonus aggiuntivi come la polizza viaggi gratis e la possibilità di dilazionare il pagamento delle spese sostenute.

Per richiedere l’emissione di Carta YOU è possibile accedere al sito ufficiale tramite il link qui di sotto.

Carta YOU: tutti i vantaggi dela Carta di Credito gratuita e senza conto corrente

Scegliere Carta YOU significa accedere ad una Carta di Credito gratuita e senza conto corrente che si caratterizza per:

utilizzo del circuito Mastercard ; si tratta di una carta accettata in tutto il mondo

; si tratta di una carta accettata in tutto il mondo canone zero a tempo indeterminato e senza dover rispettare alcuna condizione

a tempo indeterminato e senza dover rispettare alcuna condizione zero commissioni su pagamenti e prelievi, anche all’estero

su pagamenti e prelievi, anche all’estero polizza viaggi gratuita

richiedibile senza aprire un nuovo conto corrente

possibilità di dilazionare i pagamenti

plafond stabilito dalla banca in base ai requisiti del cliente e, eventualmente, incrementabile su richiesta

Per richiedere Carta YOU è possibile collegarsi al sito ufficiale e completare una semplice procedura di sottoscrizione online. In breve tempo, la banca informerà il cliente in merito alla fattibilità della richiesta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.